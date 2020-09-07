Укрепление евро оказалось выгодно российской экономике

В первую неделю сентября евро укрепился на бирже относительно других валют. Эксперты считают, что Евросоюзу сильный евро не выгоден.

Крепкий евро не выгоден для европейских стран, потому что мешает расти их экспортному потенциалу, сообщают «Известия». Одной из таких стран является Германия. К тому же сильный евро может замедлить рост инфляции, что приведет к ухудшению состояния экономики.

Рост евро стал возможен из-за того, что Евросоюз лучше других справился с последствиями пандемии коронавируса. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отмечает, что России только на руку такой курс. Дело в том, что золотовалютный резерв страны более чем на 30% состоит из евро. Эксперты уверены, что более дорогой евро приведет больший объем экспорта в рублях.

Ранее заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан спрогнозировал срок повышения ставок по кредитам. По его словам, скачки курса евро и доллара могут вызвать повышение цен и инфляцию только в долгосрочной перспективе. Однако серьезное повышение ставок по кредитам вряд ли произойдет.