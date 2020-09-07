Укрепление евро оказалось выгодно российской экономике
Крепкий евро не выгоден для европейских стран, потому что мешает расти их экспортному потенциалу, сообщают «Известия». Одной из таких стран является Германия. К тому же сильный евро может замедлить рост инфляции, что приведет к ухудшению состояния экономики.
Рост евро стал возможен из-за того, что Евросоюз лучше других справился с последствиями пандемии коронавируса. Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отмечает, что России только на руку такой курс. Дело в том, что золотовалютный резерв страны более чем на 30% состоит из евро. Эксперты уверены, что более дорогой евро приведет больший объем экспорта в рублях.
Ранее заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан спрогнозировал срок повышения ставок по кредитам. По его словам, скачки курса евро и доллара могут вызвать повышение цен и инфляцию только в долгосрочной перспективе. Однако серьезное повышение ставок по кредитам вряд ли произойдет.