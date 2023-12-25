Деньги 25 декабря 2023, 12:07 Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые за два месяца Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Курс евро на Московской бирже сегодня поднялся выше 102 рублей впервые с 20 октября. На это обратил внимание «Интерфакс».

В 11:14 евро стоил 102,09 рубля. По данным на 12:00, сумма составляет уже 101,82 рубля.

На Мосбирже укрепляются и доллар, и китайский юань. К примеру, в 11:14 курс доллара достиг 92,08 рубля, поднявшись на 7,75 копейки выше уровня, достигнутого к моменту закрытия предыдущих торгов.

Аналитики Промсвязьбанка спрогнозировали, что стоимость рубля на этой неделе определят одновременно и стремление участников рынка снизить риски перед праздниками, и ожидание дня единого налогового платежа (28 декабря). Вероятен рост предложения валюты со стороны экспортеров, считают эксперты.

К 21 декабря курс доллара уже приблизился к обновлению декабрьского максимума. К началу торгов в тот день он был на уровне 99,12 рубля, но всего за несколько часов превысил 100 рублей, достигнув самого высокого показателя с 7 декабря.