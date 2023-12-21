Деньги 21 декабря 2023, 12:15 Курс евро превысил 100 рублей и пошел на обновление декабрьского максимума Курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с 7 декабря РИА «Новости»

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Стоимость европейской валюты пошла на новое обновление декабрьского максима и преодолела отметку в 100 рублей. Это следует из данных Московской биржи.

На начало торгов курс евро оставался на уровне 99,12 рубля, но за несколько часов европейская валюта преодолела барьер в 100 рублей. Это самый высокий показатель с 7 декабря. На момент написания материала евро торговался на уровне 99,93 рубля. Рост к начальному курсу составил 0,27 рубля. Пока участники торгов провели 5193 сделки.

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Рост начался и у курса доллара, чей максимальный показатель в ходе торгов достиг 91,21 рубля. На открытии стоимость американской валюты оставалась на уровне 90,71 рубля, потеряв в начале торгов до 90,5 рубля. Однако доллар быстро отыграл потери и сейчас торгуется на уровне 91,24, прибавив 0,25 рубля. Общее количество сделок составило 8625.