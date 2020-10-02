Курс евро перевалил за 92 рубля

Во время валютных торгов Московской биржи курс евро вырос до 92,005 рубля. По отношению к рублю увеличение составило 1,26%.

По данным Мосбиржи на 12:45 по московскому времени, курс евро вырос до отметки в 92,005 рубля. К 12:53 стоимость иностранной валюты снизилась до 91,98 рубля. При этом доллар подскочил в цене на 1,41% и торговался на уровне 78,46 рубля.

Кроме того, снижение наблюдается и в стоимости нефти. Brent на бирже ICE в Лондоне стала стоить 39,34 доллара за баррель, а нефть марки WTI — 37,49 доллара за баррель. Снижение произошло на 3,88 и 3,9% соответственно.

Но вечером 1 октября курс доллара расчетами «завтра» потерял 16 копеек, опустившись до 77,47 рубля, курс евро стал ниже на 10 копеек и составил 90,95 рубля.

По словам экспертов, причиной подорожания иностранной валюты стали ухудшения ситуации с коронавирусом, ожидания новых санкций из-за ситуации вокруг Алексея Навального и Белоруссии. Также влияние оказывают приближающиеся выборы президента в США и военный конфликт в Нагорном Карабахе. Специалисты считают, что рубль не сможет укрепить свои позиции до конца года, писала газета «Известия».