Курс доллара впервые с марта превысил 80 рублей, евро побил рекорд 2014 года

Курс доллара на торгах превысил 80 рублей, евро преодолел отметку в 93,29 рубля. Это происходит на фоне падения стоимости нефти марок Brent и WTI.

После открытия торгов на Московской бирже курс доллара пробил отметку 80 рублей. Евро перешел границу в 93 рубля. Это максимум с декабря 2014. Все это происходит на фоне снижения стоимости нефти марок Brent и WTI. Информация об этом появилась на сайте «Московская биржа».

Также после открытия снижаются индексы российского фондового рынка. По данным сайта «Интерфакс», цены на нефть в мире падают после введения ограничительных мер в Европе из-за пандемии коронавируса. Тем временем участники рынка ждут итогов президентской гонки в США. По мнению Уоррена Паттерсона, в случае поражения Дональда Трампа давление на нефтяной рынок увеличится.

Кроме того, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, в Америке растет количество установок по добыче нефти — сейчас их уже 221, что на 10 больше, чем неделей ранее.

В конце октября Владимир Путин заявил, что важно не само значение курса рубля, а его предсказуемость.

Ранее аналитики подсчитали, потери рубля к доллару за 30 лет. По мнению экспертов, за время проведения деноминации в 1997–1998 годах, рубль упал по отношению к доллару в 3,5 раза.