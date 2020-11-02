Подсчитаны потери рубля к доллару за 30 лет

При этом эксперты отметили, что даже избавившись от трех нулей во время проведения деноминации в 1997–1998 годах, рубль упал по отношению к доллару в 3,5 раза.

Объявление коммерческого курса рубля произошло 1 ноября 1990 года. За день курс американского доллара вырос с 63 копеек до 1,8 рубля.

«Уже 1 июля 1992 года официальный курс был на отметке 125,26 рубля. Всего же за 30 лет цена доллара в рублях выросла более чем в 40 тысяч раз», — заявил аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов уточнил, что рубль тогда и сейчас — это разные деньги. Российская валюта пережила период гиперинфляции, когда стоимость денег упала очень низко, прошла деноминация и даже изменения расчета валютного курса.

Дмитрий Куликов предложил считать по реальной товарной стоимости. По его подсчетам, деноминированный рубль за 30 лет подешевел в 100 раз.

«Если бы не было деноминации, то расчетное изменение превысило бы 100 000 раз», — подчеркнул он.

Во всем виновата инфляция. Такое мнение озвучил ведущий методолог агентства «Эксперт РА» Антон Прокудин.

«Если в 1992 году рубль был в пять и более раз дешевле доллара США, перед дефолтом (1998 года — прим.ред.) курс укрепился до 2,2 раза и снизился до 4,5 раза после дефолта», — сказал он.

Эксперт компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что нельзя рассматривать изменение стоимости отечественной валюты одним 30-летним периодом. По его словам, нужно считать стоимость рубля, начиная с осени 1998 года, когда страна пережила дефолт и государство не могло погасить свои долги.

«С тех пор рубль по отношению к американскому доллару и ослаб в 3,5 раза», — заявил аналитик.

С начала этого года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, российский рубль ослаб примерно на четверть по отношению к доллару. В последние несколько недель торгов курс российской валюты находится в диапазоне от 76 до 80 рублей за доллар.