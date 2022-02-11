Курс доллара в России резко пошел вверх

Курс доллара на торгах в пятницу снова пошел вверх. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Московской биржи.

По данным на 21:49 по московскому времени, курс доллара вырос до отметки 77,57 рубля, увеличив свои показатели на 2,62 рубля, или 3,5%.

Курс евро вырос на 2,43 рубля, или 2,5% по сравнению с предшествующими показателями и составил 88,23 рубля за единицу европейской валюты. Отметку 88 рублей евро преодолел впервые с 27 января.

По словам экспертов, рубль падает к бивалютной корзине в условиях закрытия позиций в конце волатильной недели перед выходными днями. Кроме того, ослабление рубля связывают с тем, что Банк России второй раз подряд повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 9,5%. Также на настроения инвесторов продолжают влиять геополитические риски вокруг РФ и опасения возможного ухудшения ситуации в выходные.

Решение о повышении ключевой ставки Банк России принял на очередном заседании в пятницу, 11 февраля. На сайте регулятора объясняется, что повышение на 100 б. п. сделано из-за того, что реальная инфляция складывается выше прогнозируемой.

Шаг в 100 б. п. регулятор делает во второй раз подряд и в третий — за текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики, который начался в марте 2021 года.