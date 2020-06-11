Цена нефти марки Brent упала ниже $40

Августовские фьючерсы Brent торгуются за 39,3 доллара за баррель. Это первое падение ниже 40 долларов с начала июня.

Июльские фьючерсы на американскую нефть WTI еще больше потеряли в цене — 6,8%, но при этом торгуются выше — 36,9 доллара за баррель.

Новое изменение цены на нефть сказалось на курсе рубля. В ходе торгов Московской биржи доллар вырос до 69,5 рубля, а евро поднялся до 79 рублей.

Все это происходит на фоне публикации отчета американского управления энергетической безопасности о коммерческих запасах нефти в стране. В частности, там говорится, что США имеют 538,1 миллиона баррелей. Это самый большой показатель с 1982 года.