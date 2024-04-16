Деньги 16 апреля 2024, 09:31 Курс доллара на Мосбирже превысил 94 рубля впервые за полгода Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Курс доллара на Мосбирже утром 16 апреля поднялся выше 94 рублей. Это произошло впервые с 30 октября.

К 07:26 курс доллара составил 94,04 рубля, юаня — 12,9 рубля, евро — 99,66 рубля. К 09:17 доллар упал до 93,93, евро поднялся до 99,77, курс юаня остался тем же.

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Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с журналистами заявил, что в ближайшее время курс доллара едва ли достигнет 100 рублей. По его мнению, такое может произойти только в случае полного обнуления нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики Банка России в отношении ключевой ставки. По прогнозу Зельцера, в конце апреля доллар упадет примерно до 92,5 рубля.

С февраля 2024 года доллар подорожал на 2% и обновил годовой максимум. До конца года курс этой валюты может увеличиться до 98−99 рублей, считает аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский.