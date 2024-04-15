Деньги 15 апреля 2024, 12:01 Экономист Зельцер: курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей в ближайшем будущем

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с «Газетой.Ru» сделал прогноз, что курс доллара вряд ли поднимется до 100 рублей в ближайшем будущем.

Такой показатель возможен лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики Центробанка в отношении ключевой ставки, считает эксперт.

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К концу апреля доллар будет стоить около 92,5 рубля. Возможно, россияне увидят и более низкие показатели американской валюты, добавил Зельцер.