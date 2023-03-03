Деньги 03 марта 2023, 18:05 Купюры по пять и десять рублей вернули в оборот в России Банк России вернул в оборот купюры по пять и десять рублей в ряде регионов РИА «Новости»

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Купюры номиналом пять и десять рублей вернулись в оборот в некоторых регионах России в конце 2022 года. Об этом на встрече представителей Центрального банка с кредитными организациями сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов, его слова привел ТАСС.

«Купюры по пять и десять рублей никуда не уходили, они были в обращении. Просто их не печатали, так как монеты уже ввели. Речь идет о старых банкнотах, а не новых, в части субъектов России они уже вернулись в оборот», — отметил Белов.

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Ранее он сообщал, что Банк России летом 2023 года представит обновленные банкноты в 1000 и 5000 рублей. Купюры сделают износоустойчивыми, на них также поместят новый комплекс защиты от подделывания.

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Пока неизвестно, какой именно объект появится на лицевой стороне обновленных купюр. Среди предполагаемых вариантов — панорама Екатеринбурга, памятник Максиму Горькому, здание Госбанка и Кремль в Нижнем Новгороде.