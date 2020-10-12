Кудрин назвал примерную дату восстановления экономики после пандемии

«Вообще-то сейчас, в четвертом квартале, ожидался рост. Он начался в конце третьего квартала, и в четвертом уже восстановление пошло. Просто оно сейчас притормозится. И в этом смысле четвертый квартал все равно будет в положительной зоне, то есть будет маленький, но рост», — отметил экономист.

Как он считает, такие показатели не перекроют падение второго квартала. По этой причине падение по году составит немного больше 4%.

Ранее Кудрин сделал прогноз по снижению ВВП России в нынешнем году. Он отметил, что ситуация может измениться по причине распространения COVID-19.