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    12 октября 2020, 15:10

    Кудрин назвал примерную дату восстановления экономики после пандемии

    Полина Петрова

    Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал примерную дату восстановления экономики РФ, сообщил «МИР 24».
    Кудрин назвал примерную дату восстановления экономики после пандемии

    «Вообще-то сейчас, в четвертом квартале, ожидался рост. Он начался в конце третьего квартала, и в четвертом уже восстановление пошло. Просто оно сейчас притормозится. И в этом смысле четвертый квартал все равно будет в положительной зоне, то есть будет маленький, но рост», — отметил экономист.

    Как он считает, такие показатели не перекроют падение второго квартала. По этой причине падение по году составит немного больше 4%.

    Ранее Кудрин сделал прогноз по снижению ВВП России в нынешнем году. Он отметил, что ситуация может измениться по причине распространения COVID-19.