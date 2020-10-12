Кудрин сделал прогноз по изменению ВВП России в текущем году

Уточняется, что ситуация в сфере российской экономики прогнозировалась без учета второй волны COVID-19. В настоящий момент в стране фиксируется рост числа новых случаев зараженных людей. Как считает Кудрин, реальное снижение ВВП окажется больше указанных ранее величин. По мнению главы Счетной палаты, спад может достигнуть отметки 5%, сообщило ИА Nation News.

Он добавил, что у России есть ресурсы для увеличения расходов и защиты национальной экономики в будущем. Кудрин подчеркнул, что принципы распределения средств нужно изменить с целью обеспечить повышенное финансирование здравоохранения, образования, а также обслуживающих структур.