«Кто-то хотел перца задать». Новая должность Медведева прекратила падение акций

Акции российских компаний выровнялись в течение часа после отставки правительства. По словам экономистов, определенность в отношении будущей должности Дмитрия Медведева помогла рынку.

«В данный момент -0,9% фьючерсов на РТС по сессии. Обычный РТС -0,5%. Кто-то хотел какого-то перца задать по последним новостям, что рынок как-то отреагировал. Но на самом деле рынок ведет себя адекватно. Может, кто-то хочет раскачать рынок, но это не получается», — объяснил «360» доцент финансового факультета Российской экономической академии им Г. В. Плеханова Денис Домашенко.

Экономист объяснил, что акции российских компаний действительно понизились, когда стало известно об отставке правительства. Но с появлением новостей о том, что Дмитрий Медведев будет заместителем председателя Совета безопасности, котировки пошли в обратную сторону.

«Мы не видим каких-то панических колебаний. Обычно, когда идут какие-то отставки или неопределенность на будущее, тогда действительно идут распродажи, инвесторы не понимают, что происходит. Для рынка неопределенность — всегда плохо. А здесь довольно определенная ситуация», — добавил Домашенко.

В первые минуты после отставки правительства и Медведева упали акции нескольких крупнейших российских компаний: «Лукойл» (-0,96%), «Газпром» (-0,3%), ВТБ (-0,72%), Сбербанк (-2,07%), «Северсталь» (-1,52%) и ММК (-1,79%).