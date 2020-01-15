«На бирже отыгрывают политические новости». Рубль обвалится?

Сразу после заявления Дмитрия Медведева о том, что правительство России уходит в отставку, рубль резко снизился по отношению к евро и доллару. «360» разбирается, насколько это связано.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов не уверен, что национальная валюта упала из-за решения правительства. Он предположил, что эти факторы могут быть никак не связаны между собой — вероятно, произошло «хронологическое совпадение» и курс рубля снизился по другой причине.

«Возможно, связано с тем, что сегодня предложено много всяческих изменений, возможно, это повлияло на настроения на бирже, потому что на любые перемены биржа реагирует болезненно», — заявил он в беседе с «360».

Но даже если в снижении курса российской валюты виновато решение правительства, это не повод для паники. Эксперт успокоил россиян — рублю не грозит долгосрочное падение.

Если это действительно влияние событий, которые произошли сегодня в нашей политической жизни, тогда это очень краткосрочные колебания. Я думаю, если именно этими событиями вызваны снижения курсов, то они скоро вернутся к своему обычному тренду. Игроки на бирже отыгрывают политические новости Андрей Колганов.

Экономист пояснил, что такие явления случаются, когда более-менее серьезные политические новости используются на финансовом рынке как предлог, который позволит сыграть на понижение или повышение валюты. Он подчеркнул, что в данном случае не стоит ожидать фундаментальных подвижек в курсе рубля.

Кроме снижения рубля по отношению к доллару, сегодня произошло резкое падение акций крупных компаний. Например, стоимость акций Сбербанка в 10:00 составляла 258,41 рубля, в 16:25 — 256,71 рубля, а уже через пять минут снизилась до 254,69 рубля. Именно в это время Дмитрий Медведев объявил решение правительства.

«Это несильное падение. Если посмотрим на историю биржевых курсов за 2019 год, то компании, которые сейчас чувствуют себя прекрасно, у них были эпизоды, когда их курсы акций падали и на 10%, и на 20%. Мое первое впечатление — это кратковременное явление», — отметил Колганов.

На момент публикации материала акции оцениваются в 256,75 рубля.