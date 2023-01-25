Деньги 25 января 2023, 10:11 Крупнейший производитель терминалов для приема банковских карт может уйти из России РБК: из России уже в марте может уйти поставщик POS-терминалов Ingenico freepik

Читать 360tv в

Российским банкам придется искать замену терминалам для приема карт производства компании Ingenico. Один из крупнейших поставщиков POS-терминалов может уйти уже в марте. Об этом РБК сообщили источники.

По данным издания, доля терминалов Ingenico на российском рынке составляет 50%. Ими пользуются Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ). При этом в ВТБ и Сбербанке от комментариев отказались. А в ПСБ ответили, что у них ведется работа по поэтапной замене оборудования.

Реклама

«Банк еще в прошлом году изучил предложения на рынке эквайринга и заключил контракты с альтернативными поставщиками POS-терминалов, которые успешно работают», — рассказал Хомутов.

По мнению генерального директора поставщика платежных решений INPAS Ильи Коробова, альтернативы на рынке есть. Речь идет о терминалах азиатского производства.

С другой стороны, с уходом POS-терминалов россияне перейдут к системе быстрых платежей через QR-код без терминала для приема карт, добавила директор практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольга Бледнова.

Ранее Газпромбанк сообщил об остановке трансграничных переводов. С 27 января физические и юридические лица перестанут переводить деньги в долларах.