Деньги 24 января 2023, 21:27 Газпромбанк прекратит переводы в долларах из-за санкций Газпромбанк остановит трансграничные переводы в долларах США с 27 января из-за санкций РИА «Новости»

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Газпромбанк уведомил клиентов об остановке трансграничных переводов в долларах США с 27 января. Это связано с односторонними ограничениями со стороны двух американских банков, сообщила пресс-служба Газпромбанка в Telegram-канале.

«В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. В этой связи просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США, начиная с 27 января включительно», — говорится в сообщении.

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Финансовая организация заверила, что продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах. Доступ к счетам и сервисам открыт для всех физических и юридических лиц, банк выполняет все обязательства перед клиентами.

В конце ноября прошлого года Центробанк сообщил, что россияне оставили на валютных счетах минимальную сумму за последние 10 лет. Валютные сбережения сократились почти на 40%.