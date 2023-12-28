28 декабря 2023, 19:12
Крупная криптобиржа призвала россиян срочно вывести деньги
Криптобиржа Binance призвала россиян вывести деньги до 29 декабря
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance призвала россиян закрыть позиции до 29 декабря. Об этом «РБК-Крипто» сообщили в официальной службе поддержки платформы.
Брижа предупредила, что с завтрашнего дня все открытые позиции начнут постепенно закрываться. Россиян попросили погасить все нерешенные обязательства и вывести деньги на площадку CommEX или любую другую криптобиржу.
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Письма о закрытии позиций направили людям, чье «местоположение временно или постоянно определено на территории России», объяснили в техподдержке.
Binance объявила об уходе из РФ 27 сентября 2023 года. Одновременно с этим биржа сообщила о заключении договора о продаже российского бизнеса компании CommEX.
Ранее сообщалось, что Binance перестанет поддерживать операции с рублем с 31 января 2024 года. Платформа прекратит поддержку российской валюты на собственной p2p-платформе.
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