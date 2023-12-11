Деньги 11 декабря 2023, 12:30 Binance перестанет торговать криптовалютой с использованием рубля с 31 января Биржа Binance прекратит торговлю криптовалютой с российским рублем с 31 января Pogiba Aleksandra/news.ru/globallookpress

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Крупнейшая международная криптобиржа Binance перестанет поддерживать операции с российским рублем с 31 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе биржи.

Binance прекратит поддержку рубля на собственной p2p-платформе (при переводах денег между физическими лицами). Также российскую валюту перестанут ставить в пару при торговле. Но пользователям оставили лазейку. Они смогут совершать операции с рублем на платформе CommEX. Для использования российской валюты необходимо привязать аккаунт на Binance к учетной записи площадки.

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«Пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31 января 2024 года 00:00 (UTC)», — указали представители биржи.

Также пользователи смогут перевести российские деньги в криптовалюту с помощью инструмента «конвертация» или обменять рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance, уточнили в пресс-службе.

В начале декабря стоимость биткоина на бирже впервые с апреля прошлого года подскочила выше 40 тысяч долларов. Всего за сутки цена валюты выросла более чем на тысячу долларов.