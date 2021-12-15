Криптоэксперт не поверил в скорую легализацию майнинга

Легализация майнинга криптовалют произойдет еще нескоро, потому что законы, которые могли бы ее обеспечить, еще не готовы. Об этом рассказал ведущий аналитик криптокорпорации «Майн» Виктор Першиков.

«Технически сделать это возможно, но в настоящее время законопроект о цифровых активах очень сырой. У праворегулирующих организаций нет окончательного понимания, как именно можно эту сферу регулировать, несмотря на зарубежные примеры», — объяснил Першиков.

Он отметил, что регулирование и легализация отрасли майнинга были бы полезны как для государства, так и для самих майнеров, которые хотели бы получить защищенный статус для своего бизнеса, поэтому такое желание последних вполне объяснимо.

«Но, к сожалению, сейчас возможности для этого нет, и, на мой взгляд, в ближайший год этот вопрос не будет решен», — предположил Першиков.

Российские майнеры захотели поскорее легализовать свою деятельность, столкнувшись с повышенным тарифом на электроэнергию, написала Lenta.ru. Блокчейн-специалисты подняли этот вопрос, напомнив, что в России до сих пор нет такого вида предпринимательства, как майнинг.