Деньги 06 мая 2023, 00:47 Криптобиржа Binance помогала россиянам обходить санкции — СМИ Bloomberg: минюст США подозревает Binance в помощи россиянам в обходе санкций Freepik

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Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance. Ведомство подозревает компанию в незаконной помощи россиянам в обходе санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

О расследовании министерство официально еще не объявило. Как данным источника, им занимаются сотрудники отдела нацбезопасности Минюста. Они должны доказать, что криптовалютная биржа в целом или отдельные ее сотрудники действовали в обход ограничениям, которые введены против России, и помогали россиянам с переводом денежных средств.

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Как сообщили авторы статьи, вместе с этим у американских властей к Binance есть и другие претензии. Организации вменяют попытки помочь Ирану обойти санкции Соединенных Штатов.

В компании на все эти обвинения заявили, что ее сотрудники неукоснительно соблюдают все американские

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что в этом году одним из наиболее удачных способов заработка является майнинг, а также инвестиции в криптовалюты.