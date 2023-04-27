Деньги 27 апреля 2023, 18:22 Экономист Разуваев посоветовал вкладывать деньги в криптовалюту в 2023 году

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В 2023 году одним из наиболее удачным способов заработка является майнинг, а также инвестиции в криптовалюты. Такой информацией поделился финансовый аналитик Александр Разуваев. Об этом сообщил NEWS.ru.

По словам специалиста, Россия занимает второе место по количеству майнинг-ферм. Все благодаря тому, что в стране генерируется избыточное количество электроэнергии.

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«Что касается крипты, я считаю, что зарабатывать надо на всем. Как говорится, деньги не пахнут», — отметил Разуваев.