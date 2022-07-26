Украинский «Нафтогаз» объявил о техническом дефолте

НАК «Нафтогаз Украины» объявила о техническом дефолте. Срок выплат держателям еврооблигаций истек 26 июля, сообщила компания в Telegram-канале.

«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям «Нафтогаза». Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК «Нафтогаз» держателям еврооблигаций», — говорится в сообщении

Кабмин Украины не предоставил отсрочку по выплатам — не разрешил «выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)».

Невыполнение обязательств лишило компанию доступа к международному рынку. В «Нафтогазе» заявили, что кабинет министров несет ответственность «за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».