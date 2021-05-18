Требования к заемщикам при выдаче кредитов смягчили

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили о рекордном числе выдачи займов россиянам. Одной из причин стал рост лояльности к клиентам. Доля одобренных заявок достигла максимума в 2019 года, и россияне хотят успеть взять кредит по низким ставкам.

Об этом пишет РБК со ссылкой на оценку НБКИ. В апреле число одобренных заявок от общего числа составило 37,1%. Это максимум с июня 2019 года. По сравнению с мартом 2021 года уровень одобренных заявок по всем видам кредитов вырос на один процентный пункт, с февралем — на 2,2 п. п.

Банк России опубликовал отчет, в котором зафиксирован заметный рост розничного кредитования. В марте он достиг 1,9%, это почти в два раза выше, чем февральское значение. В апреле банки установили рекорд, оформив кредиты на 1,3 триллиона рублей.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков подтвердил РБК, что банки активно кредитуют, а граждане берут кредиты потому, что за последние месяцы была снижена планка отсева клиентов.

Рост уровня одобрения заявок подтвердили в банках «Зенит» и «Санкт-Петербург». Вице-президент последнего Дмитрий Алексеев уточнил, что клиенты хотят «зафиксировать текущие низкие ставки» после изменения тренда на рынке.

В феврале Центробанк пообещал защитить россиян от банковских ухищрений, обязав их включать все дополнительные расходы на обслуживание кредита в расчет его полной стоимости.