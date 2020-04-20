Число выданных потребкредитов в России снизилось на фоне пандемии

По данным кредитного бюро «Эквифакс», за январь — февраль 2020 года количество оформленных потребительских кредитов в России снизилось примерно на 13%, до 2,14 миллионов к показателям прошлого года. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) уточнили, что в марте снижение составило 15%.

Еженедельно ситуация усугубляется: если в первые два месяца 2020 года банки отказали по 61% кредитных заявок, то за первые две недели апреля из них одобряются уже не более 30%, указывается в материале.

Банки стали особенно требовательными к тем, кто работает в пострадавших от коронавируса отраслях, например к работникам такси.

Центробанк уже принял меры для повышения уровня доступности кредитов, рассказали в пресс-службе регулятора.

Во время пандемии коронавируса многие россияне столкнулись с финансовыми проблемами. В такой ситуации резко упал спрос на ипотеку, так как нет никакой стабильности. При этом продавцы и застройщики не начнут повышать цены, чтобы не остаться совсем без прибыли.