Коронавирус расплодил мошенников. Специалисты рассказали, как не попасться на их крючок
«Особенным пунктом стоит телефонное мошенничество. Они представляются сотрудниками финансовых и кредитных организаций и предлагают услуги по рассрочке, кредитным каникулам, пособиям, возврату НДС», — сообщил Каргалев.
По его словам, мошенники предлагают те услуги, «которые были бы кстати».
«Жертва морально готова к такому предложению, так как эти меры уже несколько месяцев у всех на слуху», — отметил эксперт.
Суть мошеннической схемы состоит в выманивании данных банковской карты. Например, под предлогом идентификации клиента банка. То есть воры могут попросить жертву назвать номер карты и код безопасности. После этого преступники попытаются вывести денежные средства со счета или провести несанкционированный платеж.
Второй популярный вид мошенничества — отправка вредоносных электронных писем. Тут обманщики под видом международных организаций или известных фармкомпаний рассылают информацию о статистике по безработице, данные о новых препаратах или рассказывают о мерах защиты от коронавируса.
В письмах они прикладывают документы, которые являются вредоносными. Если человек заинтересовался документом, он запускает на своем компьютере вредоносную программу. В итоге злоумышленник получает полный удаленный доступ к компьютеру. В том числе к личным файлам, платежной информации, вводимых пароляхЯрослав Каргалев.
Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать правила цифровой гигиены.
«Человек должен понимать, что никогда банковский сотрудник не будет запрашивать данные банковской карты. У них это и так есть. Они могут другим способом идентифицировать клиента», — подчеркнул собеседник «360».
Он добавил, что ни в коем случае нельзя сообщать человеку на другом конце провода пришедший на телефон СМС-код.
Также в Сети можно найти множество сайтов, которые якобы продают товары, например медицинские маски. На самом же деле они просто выманивают деньги у людей.
«Если на каком-то сайте запрашиваются персональные данные — ФИО или данные банковские карты, то нужно понять, для чего это делается. Ведь все, что остается в интернете, остается навсегда. То есть эти данные останутся либо у администратора сайта, либо у мошенников», — предупредил Каргалев.
Экономист Вячеслав Зайченко считает, что мошенники дальше будут действовать только активнее.
«В рамках кризиса это только начало. Поэтому, конечно, мошенники будут пользоваться финансовой безграмотностью людей. У меня непопулярное мнение на этот счет. Если люди финансово неграмотные (неважно, по каким причинам), это их ответственность», — резюмировал он.
Ранее Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества.