Коронавирус расплодил мошенников. Специалисты рассказали, как не попасться на их крючок

Преступники пользуются ситуацией с коронавирусом и придумывают все новые способы одурачивания людей. Замруководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев рассказал «360» о самых популярных способах обмана и дал советы, как не попасться на удочку мошенников.

«Особенным пунктом стоит телефонное мошенничество. Они представляются сотрудниками финансовых и кредитных организаций и предлагают услуги по рассрочке, кредитным каникулам, пособиям, возврату НДС», — сообщил Каргалев.

По его словам, мошенники предлагают те услуги, «которые были бы кстати».

«Жертва морально готова к такому предложению, так как эти меры уже несколько месяцев у всех на слуху», — отметил эксперт.

Суть мошеннической схемы состоит в выманивании данных банковской карты. Например, под предлогом идентификации клиента банка. То есть воры могут попросить жертву назвать номер карты и код безопасности. После этого преступники попытаются вывести денежные средства со счета или провести несанкционированный платеж.

Второй популярный вид мошенничества — отправка вредоносных электронных писем. Тут обманщики под видом международных организаций или известных фармкомпаний рассылают информацию о статистике по безработице, данные о новых препаратах или рассказывают о мерах защиты от коронавируса.

В письмах они прикладывают документы, которые являются вредоносными. Если человек заинтересовался документом, он запускает на своем компьютере вредоносную программу. В итоге злоумышленник получает полный удаленный доступ к компьютеру. В том числе к личным файлам, платежной информации, вводимых паролях Ярослав Каргалев.

Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать правила цифровой гигиены.

«Человек должен понимать, что никогда банковский сотрудник не будет запрашивать данные банковской карты. У них это и так есть. Они могут другим способом идентифицировать клиента», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что ни в коем случае нельзя сообщать человеку на другом конце провода пришедший на телефон СМС-код.

Также в Сети можно найти множество сайтов, которые якобы продают товары, например медицинские маски. На самом же деле они просто выманивают деньги у людей.

«Если на каком-то сайте запрашиваются персональные данные — ФИО или данные банковские карты, то нужно понять, для чего это делается. Ведь все, что остается в интернете, остается навсегда. То есть эти данные останутся либо у администратора сайта, либо у мошенников», — предупредил Каргалев.

Экономист Вячеслав Зайченко считает, что мошенники дальше будут действовать только активнее.

«В рамках кризиса это только начало. Поэтому, конечно, мошенники будут пользоваться финансовой безграмотностью людей. У меня непопулярное мнение на этот счет. Если люди финансово неграмотные (неважно, по каким причинам), это их ответственность», — резюмировал он.

Ранее Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества.