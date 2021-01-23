Миронов рассказал о законопроекте по индексации пенсий рабочим пенсионерам

Фракция «Справедливая Россия» снова внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предлагает возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такой проект уже вносили в июне 2020 года, но в тот раз его отклонили из-за недостатка средств бюджета.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале лидер фракции Сергей Миронов. Он подчеркнул, что «СР» предприняла очередную попытку восстановить справедливость по отношению к работающим людям пенсионного возраста.

«Справороссы внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации и выплаты страховой пенсии пенсионерам, осуществляющим работу и (или) иную деятельность», — написал Миронов.

Он напомнил, что партия изначально была против решения по отмене индексации пенсий для работающих пенсионеров и не раз требовала прекратить дискриминацию. Там подчеркнули, что прибавки к пенсионным выплатам перестали получать более семи миллионов россиян.

Миронов отметил, что летом 2020 года партия внесла в ГД законопроект, который предусматривал не только возобновление индексации, но и выплату работающим пенсионерам тех денег, которые они не получили из-за заморозки программы в 2016 году.

«Но ситуация в экономике вряд ли позволит такие бюджетные траты. Сейчас важно сделать первый самый важный шаг, а к вопросу компенсации мы обязательно вернемся», — подчеркнул он.

Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам начал действовать в России в январе 2016 года. В Совете Федерации и Госдуме не раз предлагали возобновить ее для пожилых людей с низкими зарплатами, однако положительного решения так и не приняли.