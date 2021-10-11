Новая сторублевая купюра появится в обороте в России к концу 2022 года

В России к концу 2022 года в значительном количестве запустят в обращение новую сторублевую купюру. Ее эскизный проект уже утвержден, но кредитным организациям потребуется некоторое время, чтобы настроить под нее свое оборудование.

О новшествах в купюрах денежных средств сообщил «Известиям» зампред Центробанка Михаил Алексеев.

«Нам потребуется приличное время — несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту», — пояснил он.

В Центробанке считают, что оборот средств в России постепенно начнет обогащаться такими купюрами в 2023–2025 годах. Еще через несколько лет можно будет говорить о том, что доля новых сторублевок в стране уже стала значительной. Ранее объявлялось, как будет выглядеть новая банкнота. На нее нанесут символы российской столицы. Появится Красная площадь, «Зарядье», Шуховская башня, главное здание МГУ.

В целом Центробанк до 2025 года собирается провести многие мероприятия, которые будут направлены на повышение качества и долговечности российских денежных купюр. В планах — модернизация шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Улучшаться будет их уровень защиты, также планируется несколько обновить дизайн.

При этом в Центробанке отметили, что все банкноты образца 1997 года останутся законными для платежей даже после того, как обновленные купюры запустят в обращение. Модернизированные деньги введут в оборот в несколько этапов.