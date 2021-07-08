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    08 июля 2021, 16:18

    ЦБ назвал сроки появления шорт-листа дизайна новых банкнот

    Анатолий Минкин

    Более 200 изображений рассмотрели эксперты Банка России для нового оформления банкнот номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей. Из них выберут несколько для формирования шорт-листа, который представят осенью 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Центробанка Михаила Алексеева.

    ЦБ назвал сроки появления шорт-листа дизайна новых банкнот

    Он подчеркнул, что при предварительном отборе уже появились фавориты. Но окончательное решение будет принимать совет директоров Центробанка.

    Новые банкноты посвятят Приволжскому и Уральскому федеральным округам. На тысячерублевой купюре эксперты планируют разместить достопримечательность Нижнего Новгорода.

    «С большим отрывом лидирует Нижегородский кремль. В разных своих видах, можно взять ту или иную башню», — заявил Алексеев. Для обратной стороны банкноты большинство экспертов настояли на размещении изображения Волги.

    На купюре в пять тысяч рублей могут появиться виды Уральского хребта. Среди достопримечательностей столицы округа — Екатеринбурга, многим понравился памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.