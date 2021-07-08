ЦБ назвал сроки появления шорт-листа дизайна новых банкнот

Более 200 изображений рассмотрели эксперты Банка России для нового оформления банкнот номиналом в одну тысячу и пять тысяч рублей. Из них выберут несколько для формирования шорт-листа, который представят осенью 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Центробанка Михаила Алексеева.

Он подчеркнул, что при предварительном отборе уже появились фавориты. Но окончательное решение будет принимать совет директоров Центробанка.

Новые банкноты посвятят Приволжскому и Уральскому федеральным округам. На тысячерублевой купюре эксперты планируют разместить достопримечательность Нижнего Новгорода.

«С большим отрывом лидирует Нижегородский кремль. В разных своих видах, можно взять ту или иную башню», — заявил Алексеев. Для обратной стороны банкноты большинство экспертов настояли на размещении изображения Волги.

На купюре в пять тысяч рублей могут появиться виды Уральского хребта. Среди достопримечательностей столицы округа — Екатеринбурга, многим понравился памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.