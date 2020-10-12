Малоимущим могут компенсировать часть суммы за аренду жилья

Авторами инициативы стали члены комитета Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам. Стоимость программы там оценили в 400 миллиардов рублей в год. Деньги поступят из бюджетов разных уровней. Документ решили вносить через Совет Федерации.

Законопроект вводит понятие предельно допустимой части семейного бюджета, которая может пойти на съем жилья. Тем, кто тратит больше этого показателя, будет положена льгота.

Также вводится понятие «социальный жилищный фонд» — это жилье, не подлежащее приватизации. Квартиры в таких домах смогут арендовать люди, состоящие на жилищном учете. Стоимость аренды будут устанавливать региональные власти.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса в Москве просел спрос на офисы, вернувшись к уровню 2006 года. При этом, если рынок офисной недвижимости падает, то число сделок с коворкингами только растет.