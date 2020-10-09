Спрос на офисы в Москве вернулся к уровню 2006 года

Всего с января по сентябрь в столице заключили сделки на 622 тысячи квадратных метров офисов. Провал на этом рынке опрошенные газетой эксперты связывают с последствиями COVID-19.

При этом, по словам управляющего партнера S.A. Ricci Алексея Богданова, когда ограничения сняли, многие компании вернулись к переговорам по аренде и покупке площадей. Но закрыть сделки за последние три месяца просто не успели.

Падение спроса на офисы — это общемировой тренд, считает представитель Accent Capital Дмитрий Хлебников.

Директор по офисной недвижимости PPF Real Estate Russia Никола Обайдин уверен, что «сейчас появились положительные тенденции», и компании «ждут разрешения ситуации с пандемией коронавируса, чтобы вернуться к своим планам по расширению».

На фоне падения рынка офисной недвижимости растет число сделок с коворкингами. В третьем квартале, по данным JLL, было арендовано 18 тысяч квадратных метров — вдвое больше, чем годом ранее.