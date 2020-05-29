Минтруд выступил за запрет на увольнение сотрудников в условиях пандемии

Отношения работодателя и сотрудников в условиях пандемии могут изменить. Минтруд выступил за запрет увольнений, если компания приостановила свою деятельность из-за введенных на фоне коронавируса ограничений.

В министерстве предлагают ввести особый порядок для расторжения трудовых отношений, сообщил сайт РБК со ссылкой на подготовленный проект постановления. Правила простоя, перевода сотрудников на неполный рабочий день или другую работу тоже станут другими.

Увольнять и отправлять в простой человека, если компания временно не работает, будет нельзя. Уйти человек сможет по собственному желанию.

Проект «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году» предусмотрен только на нынешний год. Изменения решили внести из-за распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас действия работодателей при введении ограничений на фоне пандемии в трудовом законодательстве никак не прописаны. Персонал можно оптимизировать, если ввести простой, сократить штат или перевести сотрудников на неполный рабочий день.

Уволит или сократить человека все-таки возможно. В Минтруде считают, что поступить подобным образом работодатель вправе на следующий день после снятия ограничений. Однако для этого сотрудника необходимо предупредить о таком решении во время самого карантина. Сейчас о грядущем сокращении, например, человека обязаны уведомить за два месяца.

В сферах непрерывного производства отношения сотрудников и работодателей никак не изменятся и по-прежнему будут подчиняться действующему законодательству.

Если речь идет о сокращении рабочего дня, то ставить об этом в известность работника тоже нужно заблаговременно. Правда, срок в министерстве хотят сократить — с двух месяцев до двух недель.

Документ Минтруд уже направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.