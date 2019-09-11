Тем самым «Газпром» вынуждают подписать новый транзитный контракт с «Нафтогазом Украины», считает издание. Действующий договор истекает 1 января 2020 года.

Накануне Суд Европейского союза по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» имел доступ к 90% мощностей газопровода Opal (мог бронировать транзитные мощности на аукционе).

Opal находится на территории Германии. Это сухопутное продолжение первого «Северного потока», по которому газ доставляется в ЕС, минуя транзитные страны.

Польские власти посчитали, что из-за доступа к немецкому трубопроводу «Газпром» сможет увеличить поставки по «Северному потоку», что повлияет на транзит топлива в Польшу через Белоруссию и Украину.

Суд ЕС поддержал Варшаву, постановив, что Еврокомиссия нарушила еворопейский принцип энергетической солидарности.

«При этом суд не оценивал фактическую сторону дела, а именно то, что сейчас поставки идут в обратном направлении — из Польши на Украину», — отметила газета.

Вне зависимости от юридической обоснованности претензий, речь идет о многолетнем судебном споре, во время которого мощность «Северного потока» будет ограничена, сообщил источник издания в отрасли.

Также «Газпрому» будет сложно согласовать с ЕС использование «Северного потока — 2».