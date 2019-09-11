  • «Коммерсант»: решение суда ЕС не даст загрузить «Северный поток — 2»

    11 сентября 2019, 05:09

    Кирилл Фролов

    Решение Суда ЕС по отмене расширенного доступа «Газпрома» к газопроводу Opal в перспективе лишит российскую компанию возможности загрузить «Северный поток — 2», сделал вывод «Коммерсант». Без «Северного потока — 2» Россия не сможет поставлять газ в Европу в обход Украины.
    «Коммерсант»: решение суда ЕС не даст загрузить «Северный поток — 2»

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    Тем самым «Газпром» вынуждают подписать новый транзитный контракт с «Нафтогазом Украины», считает издание. Действующий договор истекает 1 января 2020 года.

    Накануне Суд Европейского союза по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому «Газпром» имел доступ к 90% мощностей газопровода Opal (мог бронировать транзитные мощности на аукционе).

    Opal находится на территории Германии. Это сухопутное продолжение первого «Северного потока», по которому газ доставляется в ЕС, минуя транзитные страны.

    Польские власти посчитали, что из-за доступа к немецкому трубопроводу «Газпром» сможет увеличить поставки по «Северному потоку», что повлияет на транзит топлива в Польшу через Белоруссию и Украину.

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    Суд ЕС поддержал Варшаву, постановив, что Еврокомиссия нарушила еворопейский принцип энергетической солидарности.

    «При этом суд не оценивал фактическую сторону дела, а именно то, что сейчас поставки идут в обратном направлении — из Польши на Украину», — отметила газета.

    Вне зависимости от юридической обоснованности претензий, речь идет о многолетнем судебном споре, во время которого мощность «Северного потока» будет ограничена, сообщил источник издания в отрасли.

    Также «Газпрому» будет сложно согласовать с ЕС использование «Северного потока — 2».