Европейский суд отменил решение Еврокомиссии по Opal

Решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal отменил суд ЕС. Судьи посчитали, что предыдущее решение было принято с нарушением принципа энергетической солидарности. Ранее на нарушение этого принципа пожаловалась Польша.

«Суд отменяет решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода Opal как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности», — указано в решении суда ЕС. Документ процитировало РИА «Новости».

Еврокомиссия ранее предоставила законный доступ к газопроводу Opal, по которому в Европу поставляет голубое топливо Россия. Ответвление было разрешено устроить в Германии. Вначале «Газпрому» было предоставлено исключительное право загрузить 50% мощности Opal, что в абсолютном выражении составило бы 12,8 миллиарда кубометров газа в год. Позже российскому монополисту досталось бы еще 40% через систему аукционов. Таким образом, Россия могла бы заполнить 90% мощности газопровода.

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Такая перспектива очень не понравилась Польше. Варшава в декабре 2016 года обратилась с жалобой в Европейский суд и заявила, что принятое Еврокомиссией решение противоречит принципу энергетической солидарности, принятому в ЕС.