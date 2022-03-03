Комиссию на покупку валюты ввели в России

В России ввели комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для физических лиц. Ее размер составит не менее 30%. О нововведениях уже уведомили клиентов ВТБ. Информацию распространил департамент брокерского обслуживания банка, написал Forbes.

По данным издания, в ВТБ объяснили ее введение предписанием ЦБ РФ. При этом на сайте регулятора такого документа нет.

О введении комиссии на покупку валют также сообщила инвестиционная компания АТОН. Ее представители сообщили, что предписание о введении комиссии в размере не менее 30% при покупке физическими лицами долларов США, евро и фунтов стерлингов, начнет действовать с 09:00 3 марта.

«Мера действует до отмены настоящего предписания», — добавили в АТОН.

Накануне правительство России поддержало решение отменить с 1 марта НДС на драгоценные металлы для граждан. Пока что он составляет 20%. Законопроект об отмене этого налога рассмотрят в Госдуме 4 марта. По мнению премьер-министра Михаила Мишустина, такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты.