Правительство поддержало отмену НДС на драгоценные металлы для россиян

Правительство России поддержало решение отменить с 1 марта НДС на драгоценные металлы для граждан. Законопроект рассмотрят в Госдуме 4 марта.

Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, что при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%. Сейчас такая норма предусмотрена действующим законодательством.

«Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты», — сказал он на заседании правительства.

Помимо этого, по словам Мишустина, правительство и регионы смогут принимать решения о продлении сроков уплаты налогов.

«Мы вводим новый порядок, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Он будет действовать в течение всего 2023 года», — пояснил глава кабмина.

Также Мишустин заявил о новом этапе амнистии капиталов, который должен помочь российскому бизнесу защитить свои активы. Этот этап, уже четвертый по счету, должен быть самым масштабным.

У предпринимателей появится возможность декларирования наличных денежных средств, а вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы». Это позволит легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты: фьючерсные контракты, опционы и другие.