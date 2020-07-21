Коллекторам увеличат штрафы за угрозы должникам

По действующему законодательству, при работе с должником нельзя на него психологически давить и раскрывать его персональные данные. Максимальное наказание за это нарушение составляет 100 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Правительство предлагает расширить сумму штрафов от 20 до 200 тысяч рублей, а особо ретивых коллекторов отстранять от должности от полугода до года. Для организаций, которые нарушают правила работы с должниками вилку штрафов расширили и увеличили: от 50 до 500 тысяч рублей.

Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке говорится, что принятие закона позволит оградить граждан от нарушения их прав со стороны фирм и исполнителей, которые требуют возврата просроченной задолженности. Кроме того, это снизит нагрузку на судебные органы.

Не смотря на то, что сейчас по закону кредитор несет ответственность за попытку забрать свой долг с использованием давления и нарушением, в Федеральную службу судебных приставов постоянно поступают жалобы о нарушении этих запретов. При этом к ответственности из 102 дел привлечены к ответственности только 23. Причина в том, что кредитные организации действовали через посредников и не пытались взыскать долг самостоятельно.

В связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях внесут изменения, по которым включат кредитные организации в число субъектов, подпадающих под наказание по этой норме. Это позволит унифицировать ответственности кредиторов и коллекторских агентств, которые занимаются взысканием долгов с нарушением закона.

Ранее о данных поправках сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. Ожидается, что они вступят в силу с 1 января 2021 года.