Правительство защитит россиян от давления коллекторов

Недобросовестных коллекторов накажут рублем. Правительство уже подготовило соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании.

«Усилим защиту людей, которые взяли кредит, но пока не могут его вернуть. Нередко одни кредитные организации передают другим просроченные долги, и те начинают звонить должникам, угрожать, требуя вернуть деньги. Суды часто сталкиваются с проблемой защиты людей от такого давления», — сказал глава правительства. Его слова приводит сайт ТВЦ.

Теперь, если коллекторы будут использовать угрозы, то на них наложат штраф до 200 тысяч рублей, а на кредитную организацию — до 500 тысяч. Еще недобросовестному работнику могут запретить занимать должность коллектора в течение полугода. При этом дела будет рассматривать Федеральная служба судебных приставов.

Планируется, что поправки в КоАП вступит в силу 1 января 2021 года.