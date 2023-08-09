09 августа 2023, 15:21
Средний размер зарплаты в Нижегородской области составил 54,3 тысячи рублей
Средняя заработная плата в Нижегородской области выросла на 19,3% по сравнению с прошлогодними показателями и составила 54,3 тысячи рублей. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на данные отчета на портале Нижегородстата.
Самые высокие зарплаты получают нижегородцы, работающие в сферах трубопроводного, водного транспорта и производства нефтепродуктов.
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Отмечается, что самую низкую оплату труда в регионе зафиксировали у работников полиграфической отрасли.
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