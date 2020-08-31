Количество платежей из России в Белоруссию уменьшилось на 20%

После начала протестных акций в Белоруссии во второй половине августа число переводов из России в республику снизилось на 20% по сравнению с показателями начала месяца. Возможно, это связано с ограничениями в работе банков из-за митингов.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса денежных переводов «Юнистрим», за последние 2,5 недели число переводов из Белоруссии в Россию снизилось на 13%.

В сервисе денежных переводов «Золотая корона» изданию ответили, что изменений в динамике переводов в оба направления нет.

В первом квартиле текущего года оборот трансграничных переводов между Россией и Белоруссией составил 30,5 миллионов долларов. Это примерно 1,5% от общего оборота с другими странами, он составляет 2,2 миллиарда долларов.

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова сообщила «Известиям», что платежная отрасль в этом году подверглась влиянию пандемии коронавируса, сокращению числа мигрантов и некоторых регуляторных факторов. По ее данным, обычно летом денежный поток остается стабильно высоким.

Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева связала отрицательную динамику с нестабильной политической обстановкой в Белоруссии. Передвижением по некоторым городам республики было ограничено, а денежные переводы предполагают личное присутствие в офисе.

На днях белорусский Альфа-банк и дочернее отделение ВЭБ приостановили выдачу кредитов населению без объяснения причин. «Дочка» Сбербанка сообщила, что перевыполнила плановые показатели ссудам и также прекратила выдачу заемных средств.