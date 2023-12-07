Деньги 07 декабря 2023, 15:19 Путин оценил решения ЦБ по ключевой ставке Путин назвал верным выбранное Центробанком направление по ключевой ставке РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» прокомментировал ситуацию вокруг ключевой ставки, установленной Центробанком на уровне 15%. По его словам, продолжаются дискуссии о ключевой ставке, но цифры показывают выбор нужного направления развития.

«В целом, нужное направление развития, в принятии решений, оно финансовыми, экономическими областями страны все-таки находится и выстраивается в целом, в правильном направлении», — сказал глава государства.