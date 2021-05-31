Клиентов фитнес-клубов в России предупредили о росте цен

Фитнес-клубы пытаются за счет клиентов компенсировать выросшие на 20% издержки, которые связаны с оплатой аренды залов, обслуживанием кредитов и рекламой. Поэтому стоимость услуг повысилась и дальше будет расти, считают эксперты. Об этом написала газета «Коммерсант».

Участники рынка ожидают, что в 2021 году цены вырастут на 10%. Эксперты же говорят, что абонементы уже подорожали на 15%. По итогам года цены подрастут почти на треть.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) дала прогноз о том, что средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы по России в течение этого года может вырасти на 7–10%. По данным ассоциации, сейчас крупные сети повышают стоимость дополнительных спортивных услуг на 5%. Осенью они планируют провести индексацию в таком же размере.

Например, в Самаре карты клубов и дополнительные услуги подорожали на 10%, в Красноярском крае индивидуальные тренировки — на 5–15%, абонементы — на 5–10%. С августа или сентября в Нижнем Новгороде ожидается повышение на 5–7%.

В АОФИ рост цен на фитнес-услуги связали с увеличившимися в этом году примерно на 20% расходами на операционную деятельность клубов. Издержки выросли из-за прошлогоднего локдауна, когда фитнес-клубы не работали по три-шесть месяцев.

Глава ассоциации Ольга Киселева отметила, что итоговый рост цен в клубах будет зависеть от политики операторов и платежеспособности жителей регионов. Владелец сети Powerhouse Gym в Екатеринбурге Антон Гиренко-Коцуба считает, что повышение цен в регионах не стоит ожидать из-за существования демпинга на рынке и высокой конкуренции.

Управляющий сетью City Fitness в Тюмени Алексей Карандаев заявил, что повысит цену на карты в клубы с бассейнами в первые две недели июня из-за высокого спроса. Управляющий партнер World Class в Саратове Константин Черницов рассказал, что стоимость абонементов сейчас растет на 2-6%.