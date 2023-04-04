04 апреля 2023, 09:55
Китай решил использовать юань как оружие против доллара в торговле
SCMP: Китай расширил торговлю и нарастил мощь юаня, чтобы побороть гегемонию доллара
Правительство Китая в расчете ослабить зависимость от доллара стало подталкивать своих торговых партнеров к оплате в юанях. Одним из новых стратегических партнеров стала Бразилия, заявило издание South China Morning Post.
Она начала производить торговые расчеты и инвестиции в национальной валюте КНР, получила доступ к трансграничной межбанковской платежной системе — китайскому аналогу SWIFT. Юань включили в валютные резервы Бразилии четыре года назад. К концу 2022 года валютные активы этой страны в ней достигли нового максимума в 5,37% от общего объема, превзойдя активы в евро и став вторыми по величине.
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В будущем, по словам автора статьи, расширение использования юаня поможет Китаю наладить более тесное сотрудничество с другими странами в рамках инициативы «Один пояс — один путь», расширить использование юаня, уменьшить зависимость от долларовых активов и предотвратить финансовое удушение со стороны Штатов.
«Китай использует свои торговые преимущества, чтобы продвигать использование своей валюты с основными торговыми партнерами, наращивая силу юаня, чтобы бросить вызов доминированию доллара США», — заявил журналист.
Однако пока на юань пришлись лишь 2,19% глобальных платежей, 3,5% мировых валютных операций, 2,69% резервов центральных банков и 12,28% валютной корзины специальных прав заимствования Международного валютного фонда. Он менее конвертируемый, чем доллар или евро. Но издание заявило, что у китайской валюты большие возможности.
Ранее специалист по геополитике Рено Жирар заявил, что использование доллара как инструмента политической борьбы сыграло против США. Он сказал, что это запустило неизбежный процесс глобальной дедолларизации.
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