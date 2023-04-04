Деньги 04 апреля 2023, 07:42 Доллар как инструмент политического давления сыграл против США Le Figaro: США превратили доллар в оружие политического давления, и это сыграло против них Unsplash

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Запущенная США гегемония доллара приведет к обратному эффекту, и пострадает американская экономика. Специалист по геополитике и международным отношениям, обозреватель Le Figarо Рено Жирар назвал дедолларизацию неизбежным процессом.

США доминировали в мировой торговле благодаря своей валюте. Она стала первой резервной и обменной валютой в мире после того, как Белый дом с 1946 по 1971 годы согласился обменять ее на золото по фиксированному курсу 35 долларов за унцию. С тех пор американцы, по словам журналиста, запустили печатный станок и стали буквально производить золото. Однако затем они, никого не предупредив, положили конец этой конвертации и отказалась от привязки к драгоценному металлу.

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«Сделав из своей валюты орудие политического давления на другие страны, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара», — сказал автор статьи.

Рено Жирар назвал дедолларизацию необратимым процессом. Он признал, что отказ от американской валюты произойдет не сразу, но рано или поздно случится. В качестве примера журналист привел план стран БРИКС запустить собственную валюту для торговли.