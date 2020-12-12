Ростуризм разъяснил правила переноса поездок с кешбэком

«Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Начисленный кешбэк при этом сохранится.

Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств прошел с 21 по 28 августа. Даты второго — с 15 октября по 5 декабря. Во второй этап программы включены поездки от двух ночей, хотя раньше было от четырех. Также разрешалось купить туры и проживание с кешбэком до 10 января включительно. Путешественникам возвращали 20% стоимости.

Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата в Ростуризме увеличили с 15 до 20 тысяч рублей.

По данным Ростуризма, в 2020 году путешественники потратили по программе 6,5 миллиарда рублей. Государство вернуло им за поездки почти 1,2 миллиарда рублей. Программа продлена на 2021 год.

Россияне купили около 10 тысяч туров в Санкт-Петербург, однако спустя время там ввели строгие ограничительные меры на новогодние каникулы. Теперь многие туристы обращаются к туроператорам и гостиницам с просьбой о переносе поездок.