Каждый второй таксист потерял 50% заработка из-за самоизоляции

Около 93% водителей такси в России столкнулись со снижением заработка во время самоизоляции. Половина из них потеряла больше 50% зарплаты.

Согласно данным опроса, 41% таксистов потеряли от 50 до 80% доходов по сравнения с периодом до ограничительных мер, пишет газета «Известия». При этом 17% заявили, что их заработок упал больше чем на 80%.

При этом большинство из них (70%) продолжало работать в период самоизоляции. А пятая часть отказалась от работы из-за коронавирусной инфекции.

Отмечается, что ближе к отмене ограничительных мер спрос стал увеличиваться. В основном за счет граждан, которые не хотели пользоваться общественным транспортом во время эпидемии.

Вместе с тем стали увеличиваться цены, особенно в экономклассе. По данным начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Брокер» Василия Карпунина, поездки в такси уже выросли на 5–11%, а до конца года они могут прибавить еще 2–6%.

Частично падение спроса на такси постарались компенсировать доставкой. Часть водителей стали доставлять продукты или другие товары на дом.