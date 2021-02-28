Российские банки, выпускающие карты «Мир», с конца апреля разрешат их привязку к мобильному кошельку Apple Pay. Об этом со ссылкой на источники на платежном рынке сообщило РБК.

Платежная система «Мир» может предоставить банкам возможность добавлять карты в Apple Pay с 27 апреля. Об этом говорится в бюллетене, который оператор разослал кредитным организациям. При этом каждый банк будет сам устанавливать срок, когда клиенты смогут привязать карты.

Планы по реализации функционала Apple Pay с картами «Мир» журналистам подтвердили в Газпромбанке и Промсвязьбанке. В ВТБ заявили, что также будут готовы предоставить своим клиентам возможность использования нового сервиса, как только платежная система «Мир» обеспечит такую техническую возможность.

Карты «Мир» можно подключить к мобильным сервисам Mir Pay и Samsung Pay, доступных в смартфонах на Android, выпущенных для российского рынка. Apple Pay начал работать в России в 2016 году, но возможность привязки карт к сервису все это время отсутствовала.

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