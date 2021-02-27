Россиянам рассказали, как защитить деньги в мобильном банке

Многие мобильные приложения банков имеют уязвимости. Мошенники могут этим воспользоваться и похитить персональные данные россиян. Однако существует несколько способов защитить себя от таких атак. Об этом рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

«Недостаточная защищенность организации ставит под угрозу пользователей. По нашим данным, более половины приложений для интернет-банкинга уязвимы перед атаками, нацеленными на кражу персональных данных», — рассказал он РИА «Новости».

Эксперт посоветовал не публиковать личные данные в соцсетях и стараться предоставлять минимум сведений при регистрации на сайтах, чтобы обезопасить себя. Также желательно завести отдельную электронную почту, телефонный номер и виртуальную карту для использования на сервисах, которые не вызывают доверия. При регистрации на нескольких ресурсах нужно создавать разные пароли.

«Таким образом, пользователь сразу будет понимать, что звонит мошенник, и сможет ограничить список сервисов, откуда могла произойти утечка», — объяснил Костиков.

Если на электронную почту пришло подозрительное сообщение, то по ссылкам лучше не переходить: злоумышленники могут использовать уязвимости сайтов или программного обеспечения.

Также выяснилось, что утечки с сайтов, где использовались пароли, можно проверить, если они были сохранены в аккаунте Google.