Деньги 05 декабря 2023, 20:59 Картами «Мир» разрешили расплачиваться на Кубе Оплата картами «Мир» заработала на Кубе РИА «Новости»

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Банковские карты платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

«В первую очередь сеть приема раскрывается в наиболее популярных туристических локациях, например, в Гаване и Варадеро», — указали в организации.

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Теперь туристы из России будут расплачиваться картами «Мир» в кубинских магазинах, отелях и ресторанах.

По словам гендиректора платежной системы Владимира Комлева, географию использования карт продолжат постепенно расширять.

В конце ноября карты системы «Мир» запустили для работы в Лаосе. Их уже принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Венесуэле и других странах. Интерес к подключению к российской платежной системе озвучивали в Египте, Иране, Индонезии и Эфиопии.

Президент России Владимир Путин отмечал, что карты «Мир» постепенно получают признание за рубежом, писал RT.