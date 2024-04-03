Деньги 03 апреля 2024, 23:21 Кадыров предложил чиновникам оплатить долги жителей республики Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чиновников оплатить долги граждан в местных магазинах. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

По его словам, жители республики нередко покупают продукты в магазинах в долг. Такая практика распространена в регионе.

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«Будет хорошо, если каждый [чиновник] <…> оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — сказал он.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, как российские военнослужащие уничтожают диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении. Он отметил, что прорыва границы не произошло благодаря грамотной и эффективной работе подразделений ВС России.